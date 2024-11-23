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Результаты матчей Бундеслиги 23 ноября

Результаты матчей Бундеслиги 23 ноября
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Сегодня, 23 ноября, в 11-м туре чемпионата Германии сезона-2024/2025 состоялись шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Бундеслиги 23 ноября:

«Вольфсбург» — «Унион» — 1:0;
«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» — 4:3;
«Боруссия» — «Фрайбург» — 4:0;
«Штутгарт» — «Бохум» — 2:0;
«Байер» — «Хайденхайм» — 5:2;
«Айнтрахт» — «Вердер» — 1:0.

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». В активе у клуба 29 очков по результатам 11 матчей. На втором месте располагается «Айнтрахт» Франкфурт с 23 очками, заработанными в аналогичном количестве игр. Третью строчку занимает «РБ Лейпциг». Команда заработала 21 очко.

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