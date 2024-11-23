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«Арсенал» одержал 2000-ю победу в высшем дивизионе чемпионата Англии

«Арсенал» одержал 2000-ю победу в высшем дивизионе чемпионата Англии
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Победа «Арсенала» над «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги стала для лондонского клуба 2000-й в высшем английском дивизионе. «Канониры» достигли этого показателя за 4336 матчей. Об этом сообщил официальный сайт «Арсенала».

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Сака – 15'     2:0 Парти – 52'     3:0 Нванери – 86'    

Первая победа из этой серии случилась в сентябре 1904 года, когда лондонский клуб обыграл «Вулверхэмптон» (2:0). Больше побед в чемпионате Англии только у «Ливерпуля» (2068). На третьем месте находится «Манчестер Юнайтед» (1910). В пятёрку также входят «Эвертон» (1901) и «Астон Вилла» (1724).

«Арсенал», одержав победу над «Ноттингем Форест», расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 22 очка в 12 матчах.

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