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Тренер «Ман Сити» Гвардиола прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» в 12-м туре АПЛ

Тренер «Ман Сити» Гвардиола прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» в 12-м туре АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (0:4).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13'     0:2 Мэддисон – 20'     0:3 Порро – 52'     0:4 Джонсон – 90+3'    

«В данный момент мы слабы в обороне. Мы начали очень хорошо, как обычно, но не смогли забить, а затем пропустили. После этого мы пропустили ещё немного, что сейчас сложно для наших эмоций.

За восемь лет мы никогда не были в такой ситуации. Теперь мы должны прожить её и сломать, выиграв следующие игры, особенно следующую. Сейчас мы видим вещи по-одному, может быть, через несколько недель мы увидим это по-другому.

Испытывают ли игроки трудности? Конечно. Мы счастливы, когда выигрываем, и обеспокоены, когда проигрываем. Это нормально. Если бы они или я не волновались, возникла бы проблема. Мы не привыкли к такой ситуации, но такова жизнь. Иногда такое случается, и мы должны это принять. Это то, что есть сейчас, и мы встанем и сделаем это», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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