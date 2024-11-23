Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев: «Оренбург» нужно обязать сделать натуральное поле, или пусть идут в Первую лигу

Кобелев: «Оренбург» нужно обязать сделать натуральное поле, или пусть идут в Первую лигу
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев поделился мнением о качестве поля на стадионе в Оренбурге.

«Если говорить серьёзно, то в Оренбурге очень тяжело играть. С моей точки зрения, нужно либо обязать сделать натуральное поле, либо пусть они идут в Первую лигу. На синтетике совсем другой футбол. Мне кажется, нужно запретить в РПЛ играть на синтетике. Команды несколько дней должны готовиться играть на синтетике — там другой отскок», — приводит слова Кобелева Metaratings.

Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 39 очками. «Оренбург» расположился на последней, 16-й строчке с восьмью очками.

Материалы по теме
Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» в матче 16-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android