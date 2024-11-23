Кобелев: «Оренбург» нужно обязать сделать натуральное поле, или пусть идут в Первую лигу

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев поделился мнением о качестве поля на стадионе в Оренбурге.

«Если говорить серьёзно, то в Оренбурге очень тяжело играть. С моей точки зрения, нужно либо обязать сделать натуральное поле, либо пусть они идут в Первую лигу. На синтетике совсем другой футбол. Мне кажется, нужно запретить в РПЛ играть на синтетике. Команды несколько дней должны готовиться играть на синтетике — там другой отскок», — приводит слова Кобелева Metaratings.

Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 39 очками. «Оренбург» расположился на последней, 16-й строчке с восьмью очками.