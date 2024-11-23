Гурцкая: Слишкович не должен работать в РПЛ, у него нет портфолио

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением об иностранных тренерах, работающих в Российской Премьер-Лиге.

«Действительно, есть те, кто не должен работать в РПЛ, – я имею в виду иностранцев. Например, Владимир Слишкович. У него нет портфолио. Да, он сын крутого футболиста, смотрел много футбола. Но задаю вопрос – что ты делал четыре года в Питере перед переходом в «Спартак»?

Что ты там делал, чтобы получить место в «Спартаке»? Никто не знает, какой у него тренерский штаб, что он умеет. В этой ситуации я поддерживаю российских тренеров. Но у остальных тренеров-иностранцев в РПЛ есть высокая квалификация», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

После 16 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 30 ноября, начало — в 14:00 мск.