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Тренер вратарей России: Агкацев хорошо провёл первый круг РПЛ и заслужил игру с Брунеем

Тренер вратарей России: Агкацев хорошо провёл первый круг РПЛ и заслужил игру с Брунеем
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Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов объяснил, почему вратари Станислав Агкацев и Илья Лантратов сыграли по одному тайму матча с Брунеем (11:0), Александр Максименко провёл полную встречу с Сирией (4:0), а Давид Волк не получил игрового времени.

— Почему в ноябрьских матчах вратарей распределили так, что Агкацев и Лантратов сыграли в первой встрече с Брунеем, а Максименко провёл полностью вторую игру — с Сирией?
— Ни Лантратов, ни Максименко ранее не выходили в стартовом составе сборной России, хотя уже вызывались и выходили на поле на замену. Поэтому они были в стартовых составах. Что касается Агкацева, то он хорошо провёл первый круг и заслужил право сыграть в родном городе при своих болельщиках.

— Почему тогда не сыграл Волк, который был вызван четвёртым вратарём?
— Во-первых, эти матчи были рейтинговыми — количество замен было ограничено. В играх с Беларусью и Вьетнамом мы делали замены вратарей, из-за чего концовки матчей доигрывали вдесятером, потому что замен больше не оставалось. Поэтому мы меняем вратарей не во всех играх. Если бы в матче с Сирией замены оставались, то была бы небольшая вероятность, что Давид выйдет на поле, — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

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