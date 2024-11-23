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Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ

Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:0) в 12-ом туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Сака – 15'     2:0 Парти – 52'     3:0 Нванери – 86'    

«Я действительно счастлив, я чувствовал огромную энергию последние 48 часов, когда все вернулись. Я почувствовал большое единение и решил изменить ситуацию и пройти через тот период, который был для нас сложным, со всеми ситуациями, с которыми мы столкнулись, и командой. С самого начала мы доминировали, был энтузиазм по этому поводу. Это то, что я требую, когда мы забиваем гол, в первом тайме должно было быть ещё два-три гола», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Лондонский «Арсенал» набрал 22 очка в 12 матчах английской Премьер-лиги и на данный момент занимает четвёртое место.

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