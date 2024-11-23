Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:0) в 12-ом туре английской Премьер-лиги.

«Я действительно счастлив, я чувствовал огромную энергию последние 48 часов, когда все вернулись. Я почувствовал большое единение и решил изменить ситуацию и пройти через тот период, который был для нас сложным, со всеми ситуациями, с которыми мы столкнулись, и командой. С самого начала мы доминировали, был энтузиазм по этому поводу. Это то, что я требую, когда мы забиваем гол, в первом тайме должно было быть ещё два-три гола», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Лондонский «Арсенал» набрал 22 очка в 12 матчах английской Премьер-лиги и на данный момент занимает четвёртое место.