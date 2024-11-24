Экс-игрок «Зенита» Баранник: пока Соболев не оправдывает доверия команды

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал победу сине-бело-голубых на последних минутах матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0). Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

– Сегодняшняя победа «Зенита» – это чемпионский характер или просто везение?

– Нет, это закономерность. «Зенит» практически был на одной половине поля второй тайм. Но да, были острые атаки у «Оренбурга». Они заслуживают похвалы за то, что пытались. В общем-то гол «Зенита» назревал, в конце концов палочка-выручалочка в лице Александра Ерохина сработала.

– Почему так тяжело пришлось сине-бело-голубым?

– «Оренбург» – боевая команда. Сегодня даже вдесятером они оказывали достойное сопротивление. Почему они находятся внизу турнирной таблицы? Это уже другой вопрос. Если они дальше будут играть так же, как сегодня сыграли с «Зенитом», то, я думаю, они свои дела быстро поправят.

– Соболев не смог помочь даже в матче с «Оренбургом», который идёт на последнем месте. Надо ли отдавать в аренду нападающего?

– Видно, что Семак пробует, даёт ему шансы. Может быть, не совсем оправданные шансы, но они даются. Какие планы у Семака и клуба на Соболева? Это только они смогут ответить. Пока нападающий не оправдывает того доверия, которое ему даёт команда, — приводит слова Баранника «Спорт день за днём».