Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Баранник: пока Соболев не оправдывает доверия команды

Экс-игрок «Зенита» Баранник: пока Соболев не оправдывает доверия команды
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал победу сине-бело-голубых на последних минутах матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0). Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

– Сегодняшняя победа «Зенита» – это чемпионский характер или просто везение?
– Нет, это закономерность. «Зенит» практически был на одной половине поля второй тайм. Но да, были острые атаки у «Оренбурга». Они заслуживают похвалы за то, что пытались. В общем-то гол «Зенита» назревал, в конце концов палочка-выручалочка в лице Александра Ерохина сработала.

– Почему так тяжело пришлось сине-бело-голубым?
– «Оренбург» – боевая команда. Сегодня даже вдесятером они оказывали достойное сопротивление. Почему они находятся внизу турнирной таблицы? Это уже другой вопрос. Если они дальше будут играть так же, как сегодня сыграли с «Зенитом», то, я думаю, они свои дела быстро поправят.

– Соболев не смог помочь даже в матче с «Оренбургом», который идёт на последнем месте. Надо ли отдавать в аренду нападающего?
– Видно, что Семак пробует, даёт ему шансы. Может быть, не совсем оправданные шансы, но они даются. Какие планы у Семака и клуба на Соболева? Это только они смогут ответить. Пока нападающий не оправдывает того доверия, которое ему даёт команда, — приводит слова Баранника «Спорт день за днём».

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Франко Камоцци: «Спартаку» повезло продать Соболева в «Зенит» за € 10 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android