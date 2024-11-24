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Фёдоров — о Даку: если его отпустят, он может перейти в топ-клуб РПЛ

Фёдоров — о Даку: если его отпустят, он может перейти в топ-клуб РПЛ
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Бывший капитан казанского «Рубина» Андрей Фёдоров высказался о карьерных перспективах нападающего клуба Мирлинда Даку.

«Думаю, если будет хорошее предложение, то его отпустят, может и в топ-клуб РПЛ перейти. У нас есть пример Гуарирапы в ЦСКА, Соболева в «Зените». Не потеряется ли Даку в топ-клубе? Смотря в каком. Например, в «Локомотиве» нет ярко выраженного нападающего. «Спартак», по информации СМИ, хочет отпустить Николсона. Если ему на замену, то, я считаю, Даку сильнее. Для «Рубина» всё будет зависеть от цены вопроса», – приводит слова Фёдорова Metaratings.

Напомним, албанскому футболисту 26 лет. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей за «Рубин», в которых отметился восьмью голами и четырьмя результативными передачами.

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