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Тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возвращение Эдегора на «Эмирейтс»

Тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возвращение Эдегора на «Эмирейтс»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возвращение норвежского полузащитника команды Мартина Эдегора на домашний стадион «канониров» «Эмирейтс» в матче с «Ноттингем Форест» (3:0) в 12-м туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Сака – 15'     2:0 Парти – 52'     3:0 Нванери – 86'    

«Для таких игроков в команде это всегда подходящее время. Опять же, мы говорим о плавности, понимании сыгранности и тайминга, он один из лучших, кто умеет управлять темпом игры, когда её ускорять, а когда замедлять. Очевидно, его не хватало, и хорошо, что нам пришлось его заменить, потому что он начал уставать и понемногу угасать. Итан вышел, и вы могли почувствовать толпу, её энергию и то, как им нравится наблюдать за игрой этого парня, и это здорово», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Ранее норвежец Мартин Эдегор вывихнул лодыжку 9 сентября в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Австрии (2:1).

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