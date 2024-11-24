Тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возвращение Эдегора на «Эмирейтс»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возвращение норвежского полузащитника команды Мартина Эдегора на домашний стадион «канониров» «Эмирейтс» в матче с «Ноттингем Форест» (3:0) в 12-м туре английской Премьер-лиги.

«Для таких игроков в команде это всегда подходящее время. Опять же, мы говорим о плавности, понимании сыгранности и тайминга, он один из лучших, кто умеет управлять темпом игры, когда её ускорять, а когда замедлять. Очевидно, его не хватало, и хорошо, что нам пришлось его заменить, потому что он начал уставать и понемногу угасать. Итан вышел, и вы могли почувствовать толпу, её энергию и то, как им нравится наблюдать за игрой этого парня, и это здорово», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Ранее норвежец Мартин Эдегор вывихнул лодыжку 9 сентября в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Австрии (2:1).