«Неправильный для спорта пофигизм». Журавель — о реакции Коваленко на удаление

Спортивный комментатор и телеведущий Тимур Журавель высказался о реакции полузащитника «Оренбурга» Александра Коваленко на удаление в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). Напомним, Коваленко был удалён на 38-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«С одной стороны, это вроде профессионально – когда игрок принимает своё удаление и покидает поле без скандала. С другой, кажется, что это неправильный для спорта пофигизм. Вы скажете, такой у человека темперамент, ведь был мемный гнев [Романа] Зобнина, толкнувшего дверь после красной карточки. Но я не могу отделаться от ощущения неестественности такой реакции на досрочный уход с поля», — написал Журавель в телеграм-канале.