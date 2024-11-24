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«Неправильный для спорта пофигизм». Журавель — о реакции Коваленко на удаление

«Неправильный для спорта пофигизм». Журавель — о реакции Коваленко на удаление
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Спортивный комментатор и телеведущий Тимур Журавель высказался о реакции полузащитника «Оренбурга» Александра Коваленко на удаление в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). Напомним, Коваленко был удалён на 38-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

«С одной стороны, это вроде профессионально – когда игрок принимает своё удаление и покидает поле без скандала. С другой, кажется, что это неправильный для спорта пофигизм. Вы скажете, такой у человека темперамент, ведь был мемный гнев [Романа] Зобнина, толкнувшего дверь после красной карточки. Но я не могу отделаться от ощущения неестественности такой реакции на досрочный уход с поля», — написал Журавель в телеграм-канале.

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