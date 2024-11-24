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Станкович поздравлял Барко с разгромом, Пиняев показывал уши. Яркие фото с дерби

Станкович поздравлял Барко с разгромом, Пиняев показывал уши. Яркие фото с дерби
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23 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Спартак» и «Локомотив». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу «Спартака».

Лучшие кадры с матча «Спартак» – «Локомотив» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник Жерзино Ньямси отыграл второй мяч железнодорожников. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

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