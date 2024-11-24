Тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему Букайо Сака не играл за сборную Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему вингер «канониров» и сборной Англии Букайо Сака не играл за национальную команду в ноябре.

«Мы можем отправить вам МРТ! Очень просто. Но это общение, оно было очень чётким между медицинским штабом «Арсенала» и национальной сборной. Он ничего не делал, он был в отъезде, и ему нужно было время, чтобы восстановиться, и он провёл всего одну тренировку», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Букайо Сака получил травму подколенного сухожилия в матче 3-го тура Лиги наций, в котором сборная Англии уступила Греции со счётом 1:2. Вингер был заменён по ходу встречи на 52-й минуте из-за повреждения и покинул поле в сопровождении врачей.