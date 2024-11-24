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«Аталанта» одержала победу над «Пармой» в матче 13-го тура Серии А

«Аталанта» одержала победу над «Пармой» в матче 13-го тура Серии А
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Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Парма» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия). «Аталанта» одержала победу со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 13-й тур
23 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 Ретеги – 4'     0:2 Эдерсон – 39'     1:2 Канчелльери – 49'     1:3 Лукман – 75'    

На четвёртой минуте нападающий «Аталанты» Матео Ретеги открыл счёт. Увеличил преимущество гостей на 39-й минуте полузащитник Эдерсон. На 49-й минуте отличился форвард «Пармы» Маттео Канчелльери. Окончательный результат в игре на 75-й минуте установил Адемола Лукман — 3:1.

После 13 сыгранных матчей «Аталанта» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 28 очков. «Парма» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 12 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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