Полузащитник «Ростова» — о погоде в Москве: я из Сибири, поэтому нормально
Поделиться
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о погоде в Москве во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». «Ростов» одержал победу со счётом 2:1.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4' 1:1 Голенков – 77' 1:2 Голенков – 89'
«Как в такую погоду играть? Нормально. Было ли холодно? Нет, нормально. Я из Сибири, поэтому нормально», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
«Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков после 16 матчей. ЦСКА занимает шестую строчку, заработав 27 очков за аналогичное количество игр. На первом месте находится «Зенит» (39).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 ноября 2024
-
01:21
-
01:11
-
00:59
-
00:56
-
00:55
-
00:52
-
00:46
-
00:36
-
00:32
-
00:22
-
00:17
-
00:17
-
00:15
-
00:10
-
00:03
- 23 ноября 2024
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:12
-
23:05
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:19
-
22:08
-
22:01
-
21:58