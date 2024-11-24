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Полузащитник «Ростова» — о погоде в Москве: я из Сибири, поэтому нормально

Полузащитник «Ростова» — о погоде в Москве: я из Сибири, поэтому нормально
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о погоде в Москве во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». «Ростов» одержал победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Как в такую погоду играть? Нормально. Было ли холодно? Нет, нормально. Я из Сибири, поэтому нормально», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков после 16 матчей. ЦСКА занимает шестую строчку, заработав 27 очков за аналогичное количество игр. На первом месте находится «Зенит» (39).

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