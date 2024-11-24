Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: у Батракова был нулевой КПД в матче со «Спартаком»

Радимов: у Батракова был нулевой КПД в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил игру хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:5). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Мог ли «Локомотив» вытащить этот матч? Конечно. Когда ты с 0:3 делаешь 2:3, у тебя появляется психологическое преимущество. Но «Локомотив» сам уступил эту инициативу глупыми нарушениями. «Спартак» тут же провёл две замены, сбил ритм, вернулся в игру и дальше довёл дело до того, что забил четвёртый, и всё было решено.

«Спартак» в этом матче очень здорово сыграл против Батракова. В каких то моментах в определённых зонах его принимал Умяров и не давал вообще ничего делать. Более того, он вывел его из себя. В других моментах Мартинс был ему помехой в середине поля. Батраков проделал огромный объём работы в этом матче, но КПД у него был нулевой. Вот, кстати, для следующих игр — как справляться с Батраковым.

«Спартак» сыграл очень строго, с горящими глазами, полная концентрация, не побежали с шашками наголо. Станкович сделал работу над ошибками, видно, как они на флангах всё перекрыли. Как мне кажется, Галактионов сделал ошибку, не выпустив сразу Пиняева, который в матче первого круга просто разрывал фланг и создавал преимущество для своей команды, а здесь этого не было», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Предыдущий автор покера в «Спартаке» Ширко отреагировал на четыре гола Угальде в матче РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android