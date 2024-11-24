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Реймс — Лион, результат матча 23 ноября 2024, счёт 1:1, Лига 1 2024-2025

«Реймс» и «Лион» не выявили победителя в матче 12-го тура Лиги 1
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Завершился матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Реймс» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар). Матч закончился со счётом 1:1.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 1
Лион
Лион
0:1 Шерки – 38'     1:1 Диаките – 55'    

В конце первого тайма «Лион» вышел вперёд благодаря голу Райана Шерки на 38-й минуте. На 55-й минуте нападающий «Реймса» Умар Диаките сравнял счёт.

«Реймс» занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 18 очков за 12 матчей. «Лион» заработал 19 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 32 очка за 12 игр.

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