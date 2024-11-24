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Сельта — Барселона, результат матча 14-го тура Ла Лиги, счёт 2:2, 23 ноября 2024 года

«Барселона» сыграла вничью с «Сельтой», ведя в счёте 2:0
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Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сельта» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо (Испания). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 15'     0:2 Левандовски – 61'     1:2 Гонсалес – 84'     2:2 Альварес – 86'    
Удаления: нет / Касадо – 82'

На 15-й минуте нападающий «Барселоны» Рафинья открыл счёт. Увеличил преимущество гостей на 61-й минуте форвард Роберт Левандовски. На 82-й минуте был удалён полузащитник сине-гранатовых Марк Касадо. На 84-й минуте отличился игрок «Сельты» Альфонсо Гонсалес. Спустя две минуты нападающий Уго Альварес сравнял счёт — 2:2.

После 14 сыгранных матчей «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 34 очка. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 18 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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