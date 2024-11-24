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«Барселона» сыграла вничью с «Сельтой», ведя в счёте 2:0

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сельта» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо (Испания). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

На 15-й минуте нападающий «Барселоны» Рафинья открыл счёт. Увеличил преимущество гостей на 61-й минуте форвард Роберт Левандовски. На 82-й минуте был удалён полузащитник сине-гранатовых Марк Касадо. На 84-й минуте отличился игрок «Сельты» Альфонсо Гонсалес. Спустя две минуты нападающий Уго Альварес сравнял счёт — 2:2.

После 14 сыгранных матчей «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 34 очка. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 18 очков.