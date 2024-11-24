Результаты матчей Лиги 1 23 ноября

Вчера, 23 ноября, прошли матчи 12-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей французской Лиги 1 23 ноября:

«Ланс» — «Марсель» — 1:3;

«Сент-Этьен» — «Монпелье» — 1:0;

«Реймс» — «Лион» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 «ПСЖ», набравший 32 очка после 12 матчей. На второй строчке располагается «Монако», заработавший 26 очков. Третье место с 23 очками занимает «Марсель». В зоне прямого вылета расположились «Гавр» и «Монпелье» с девятью и семью очками соответственно.