Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Лиги 1 23 ноября

Результаты матчей Лиги 1 23 ноября
Комментарии

Вчера, 23 ноября, прошли матчи 12-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей французской Лиги 1 23 ноября:

«Ланс» — «Марсель» — 1:3;
«Сент-Этьен» — «Монпелье» — 1:0;
«Реймс» — «Лион» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 «ПСЖ», набравший 32 очка после 12 матчей. На второй строчке располагается «Монако», заработавший 26 очков. Третье место с 23 очками занимает «Марсель». В зоне прямого вылета расположились «Гавр» и «Монпелье» с девятью и семью очками соответственно.

Материалы по теме
Головин прервал 14-матчевую сухую серию в чемпионате Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android