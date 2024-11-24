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Гвардиола установил тренерский статистический антирекорд

Гвардиола установил тренерский статистический антирекорд
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Английский «Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 4:0 в матче 12-го тура английской Премьер-лиги, который проходил на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые в карьере проиграл домашний матч чемпионата с разницей в четыре мяча, сообщает Squawka.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13'     0:2 Мэддисон – 20'     0:3 Порро – 52'     0:4 Джонсон – 90+3'    

По информации источника, Гвардиола, ранее тренировавший «Барселону» и «Баварию», ранее никогда не проигрывал на своём поле с разницей в четыре мяча.

Кроме того, испанский специалист проиграл «Тоттенхэму» больше матчей (9), чем любому другому сопернику за всю свою тренерскую карьеру.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей.

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