Результаты матчей чемпионата Испании 23 ноября
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Вчера, 23 ноября, завершились пять матчей 14-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей чемпионата Испании 22 ноября:
- «Валенсия» — «Бетис» — 4:2.
- «Атлетико» — «Алавес» — 2:1.
- «Лас-Пальмас» —«Мальорка» — 2:3.
- «Жирона» — «Эспаньол» — 4:1.
- «Сельта» — «Барселона» — 2:2.
Сегодня, 24 ноября, пройдут четыре заключительных матча 14-го тура испанской Примеры.
На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка. На втором месте находится «Атлетико», набрав 29 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого 27 очков. В топ-5 входят «Вильярреал» и «Жирона», которые набрали 24 и 21 очко соответственно.
Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
4 : 2
Бетис
Севилья
1:0 Таррега – 8' 1:1 Дуро – 14' 2:1 Дуро – 50' 3:1 Дуро – 53' 4:1 Лопес – 56' 4:2 Авила – 66'
Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
0:1 Альдалур – 7' 1:1 Гризманн – 76' 2:1 Сёрлот – 86'
Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Хиль – 4' 2:0 Миовски – 16' 3:0 Миовски – 21' 4:0 Крейчи – 27' 4:1 Пуадо – 55'
Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
2 : 3
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Родригес – 46' 0:2 Наварро – 56' 1:2 Эсугу – 77' 2:2 Силва – 83' 2:3 Мохика – 90+1'
Удаления: нет / Мурики – 88'
Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 15' 0:2 Левандовски – 61' 1:2 Гонсалес – 84' 2:2 Альварес – 86'
Удаления: нет / Касадо – 82'
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