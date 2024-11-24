Результаты матчей чемпионата Испании 23 ноября

Вчера, 23 ноября, завершились пять матчей 14-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 22 ноября:

«Валенсия» — «Бетис» — 4:2.

«Атлетико» — «Алавес» — 2:1.

«Лас-Пальмас» —«Мальорка» — 2:3.

«Жирона» — «Эспаньол» — 4:1.

«Сельта» — «Барселона» — 2:2.

Сегодня, 24 ноября, пройдут четыре заключительных матча 14-го тура испанской Примеры.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка. На втором месте находится «Атлетико», набрав 29 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого 27 очков. В топ-5 входят «Вильярреал» и «Жирона», которые набрали 24 и 21 очко соответственно.

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