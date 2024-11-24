Результаты матчей итальянской Серии А 23 ноября
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23 ноября прошли очередные матчи 13-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей чемпионата Италии 23 ноября:
- «Верона» — «Интер» — 0:5;
- «Милан» — «Ювентус» — 0:0;
- «Парма» — «Аталанта» — 1:3.
Италия — Серия А . 13-й тур
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 5
Интер М
Милан
0:1 Корреа – 17' 0:2 Тюрам – 22' 0:3 Тюрам – 25' 0:4 де Врей – 31' 0:5 Биссекк – 41'
Италия — Серия А . 13-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин
Италия — Серия А . 13-й тур
23 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 Ретеги – 4' 0:2 Эдерсон – 39' 1:2 Канчелльери – 49' 1:3 Лукман – 75'
«Аталанта» возглавила турнирную таблицу Серии A, набрав 28 очков в 13 матчах, столько же турнирных баллов у находящегося на второй строчке таблицы «Интера». При этом «теневым лидером» лиги является «Наполи», в активе которого 26 очков при игре в запасе и третье место. В топ-5 также входят «Фиорентина» и «Лацио» с 25 очками в 12 матчах, «Ювентус» (25 очков в 13 матчах) шестой.
Видео: «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту»:
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