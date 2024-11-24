Результаты матчей итальянской Серии А 23 ноября

23 ноября прошли очередные матчи 13-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 23 ноября:

«Верона» — «Интер» — 0:5;

«Милан» — «Ювентус» — 0:0;

«Парма» — «Аталанта» — 1:3.

«Аталанта» возглавила турнирную таблицу Серии A, набрав 28 очков в 13 матчах, столько же турнирных баллов у находящегося на второй строчке таблицы «Интера». При этом «теневым лидером» лиги является «Наполи», в активе которого 26 очков при игре в запасе и третье место. В топ-5 также входят «Фиорентина» и «Лацио» с 25 очками в 12 матчах, «Ювентус» (25 очков в 13 матчах) шестой.

Видео: «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту»: