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Результаты чемпионата Италии 23 ноября, 13-й тур, ничья Милана и Ювентуса, крупная победа Интера, лидерство Аталанты

Результаты матчей итальянской Серии А 23 ноября
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23 ноября прошли очередные матчи 13-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 23 ноября:

  • «Верона» — «Интер» — 0:5;
  • «Милан» — «Ювентус» — 0:0;
  • «Парма» — «Аталанта» — 1:3.
Италия — Серия А . 13-й тур
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 5
Интер М
Милан
0:1 Корреа – 17'     0:2 Тюрам – 22'     0:3 Тюрам – 25'     0:4 де Врей – 31'     0:5 Биссекк – 41'    
Италия — Серия А . 13-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин
Италия — Серия А . 13-й тур
23 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 Ретеги – 4'     0:2 Эдерсон – 39'     1:2 Канчелльери – 49'     1:3 Лукман – 75'    

«Аталанта» возглавила турнирную таблицу Серии A, набрав 28 очков в 13 матчах, столько же турнирных баллов у находящегося на второй строчке таблицы «Интера». При этом «теневым лидером» лиги является «Наполи», в активе которого 26 очков при игре в запасе и третье место. В топ-5 также входят «Фиорентина» и «Лацио» с 25 очками в 12 матчах, «Ювентус» (25 очков в 13 матчах) шестой.

Календарь Серии A
Турнирная таблица Серии A

Видео: «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту»:

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