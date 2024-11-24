Генич отреагировал на победу «Ростова» в матче с ЦСКА

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о победе «Ростова» матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Мне кажется, или ЦСКА куда хуже готов физически нежели «Ростов»? «Ростов» быстрее, жёстче, агрессивнее. Не скажу, что лучше в футбол играют, но в борьбе «Ростов» заметно был лучше во втором тайме», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На данный момент «Ростов» находится на восьмой позиции в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, имея в своем активе 20 очков после 16 проведённых матчей. В то же время ЦСКА уверенно держится на шестом месте, заработав 27 очков по итогам тех же 16 встреч. Лидирует в чемпионате России «Зенит», набравший 39 очков.

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