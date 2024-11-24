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«Тоттенхэм» нанёс «Манчестер Сити» крупнейшее домашнее поражение при Гвардиоле

«Тоттенхэм» нанёс «Манчестер Сити» крупнейшее домашнее поражение при Гвардиоле
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В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» разгромно обыграл «Манчестер Сити» со счётом 4:0 на стадионе «Этихад» в Манчестере. Это поражение стало крупнейшим домашним для «Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.

Кроме того, Гвардиола ранее никогда в тренерской карьере не проигрывал с разницей в четыре мяча на домашнем стадионе. Также отметим, что испанский специалист проиграл «Тоттенхэму» больше матчей (9), чем любому другому сопернику за всю свою тренерскую карьеру. Семь из этих девяти поражений были во время работы в стане «горожан».

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей.

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