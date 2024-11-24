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Форвард «Спартака» Манфред Угальде возглавил гонку бомбардиров чемпионата России

Форвард «Спартака» Манфред Угальде возглавил гонку бомбардиров чемпионата России
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Костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде вышел на чистое место в гонке бомбардиров РПЛ, оформив покер в домашнем матче 16-го тура с «Локомотивом» (5:2). Теперь на его счету 12 забитых мячей в 16 матчах чемпионата России текущего сезона.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

На вторую строчку таблицы бомбардиров переместился полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков, в активе которого осталось 10 голов в 15 матчах. В пятёрку лучших входят также колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (восемь забитых мячей в 12 матчах), албанский форвард «Рубина» Мирлинд Даку (восемь голов в 15 матчах) и нападающий «Зенита» Максим Глушенков (семь голов в восьми матчах).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

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