Форвард «Спартака» Манфред Угальде возглавил гонку бомбардиров чемпионата России

Костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде вышел на чистое место в гонке бомбардиров РПЛ, оформив покер в домашнем матче 16-го тура с «Локомотивом» (5:2). Теперь на его счету 12 забитых мячей в 16 матчах чемпионата России текущего сезона.

На вторую строчку таблицы бомбардиров переместился полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков, в активе которого осталось 10 голов в 15 матчах. В пятёрку лучших входят также колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (восемь забитых мячей в 12 матчах), албанский форвард «Рубина» Мирлинд Даку (восемь голов в 15 матчах) и нападающий «Зенита» Максим Глушенков (семь голов в восьми матчах).

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