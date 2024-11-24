«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
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Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат дерби в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Напомним, встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
«Бомбический матч в Москве! «Спартак» сдал паровоз на металлолом — 5:2. Манфред Угальде оформил покер и отдал голевую передачу. Наш форвард с 12 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ!» — написано в телеграм-канале группировки.
После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.
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