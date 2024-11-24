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«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
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Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат дерби в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Напомним, встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Бомбический матч в Москве! «Спартак» сдал паровоз на металлолом — 5:2. Манфред Угальде оформил покер и отдал голевую передачу. Наш форвард с 12 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ!» — написано в телеграм-канале группировки.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.

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