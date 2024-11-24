Франк Артига прокомментировал ничью «Химок» с «Краснодаром»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига дал комментарий по итогам домашнего матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

«Я очень доволен тем, как сегодня играла и старалась команда. Горжусь каждым, кто был на поле. Особенно приятно, что такой футбол мы показали в игре с лидером чемпионата. Конечно, победа была бы ещё лучше, но сегодня нам противостоял очень серьёзный соперник, для которого три очка были в приоритете ввиду недавней победы «Зенита». Тем не менее, я считаю, что 2:2 – отличный результат для нас», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

Красно-чёрные ушли от поражения в домашней игре с «Краснодаром», сравняв счёт с пенальти на 90+4-й минуте. Перед началом 16-го тура РПЛ «быки» были лидерами чемпионской гонки, но по итогам игрового дня 23 ноября пропустили вперёд «Зенит».

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