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Франк Артига прокомментировал ничью «Химок» с «Краснодаром»

Франк Артига прокомментировал ничью «Химок» с «Краснодаром»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига дал комментарий по итогам домашнего матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    

«Я очень доволен тем, как сегодня играла и старалась команда. Горжусь каждым, кто был на поле. Особенно приятно, что такой футбол мы показали в игре с лидером чемпионата. Конечно, победа была бы ещё лучше, но сегодня нам противостоял очень серьёзный соперник, для которого три очка были в приоритете ввиду недавней победы «Зенита». Тем не менее, я считаю, что 2:2 – отличный результат для нас», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

Красно-чёрные ушли от поражения в домашней игре с «Краснодаром», сравняв счёт с пенальти на 90+4-й минуте. Перед началом 16-го тура РПЛ «быки» были лидерами чемпионской гонки, но по итогам игрового дня 23 ноября пропустили вперёд «Зенит».

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