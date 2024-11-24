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Франк Артига высказался об игре «Химок» против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы

Франк Артига высказался об игре «Химок» против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига по итогам домашнего матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2) ответил на вопрос о противодействии игроков своей команды колумбийскому нападающему «быков» Джону Кордобе.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    

«Для меня «Краснодар» и «Зенит» – команды с лучшими игроками в лиге. Сегодня главной задачей было не дать игрокам соперника использовать свободное пространство, потому что мастера вроде Виктора Са или Кордобы таким пользуются и легко врываются в штрафную. Поэтому оборона играла низким блоком. И, думаю, получилось хорошо. Филин на позиции левого защитника – также часть плана, он играл по Батчи и не давал ему бегать. Но, увы, пару ошибок мы всё же допустили, они и привели к голам. В любом случае, команда играла компактно все 90 минут, поэтому своими игроками я доволен», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба провёл с «Химками» полный матч и не отметился результативными действиями.

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