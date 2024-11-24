«Манчестер Сити» повторил антирекорд «Челси» среди чемпионов Англии 78-летней давности

Английский «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» в Манчестере с разгромным счётом 0:4 уступил «Тоттенхэм Хотспур» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «горожане» — первый действующий чемпион высшего дивизиона, проигравший пять матчей подряд во всех соревнованиях после «Челси». Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, в последний раз подобное с чемпионом лиги происходило в марте 1956 года.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» уступил «Брайтону» (1:2), «Спортингу» (1:4), «Борнмуту» (1:2) и «Тоттенхэму» (1:2).

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей.

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