Угальде стал пятым игроком с 2009 года с пятью результативными действиями в матче РПЛ

Костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, оформивший «4+1» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2), стал пятым игроком с 2009 года с пятью результативными действиями в матче чемпионата России. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

По данным источника, ранее за последние 15 лет подобное удавалось повторить игрокам «Зенита» Матео Кассьерре (в 2024-м), Артёму Дзюбе (в 2019-м) и Александру Ерохину (в 2018-м), а также атакующему хавбеку «Анжи» Мбараку Буссуфа (в 2012-м).

Таким образом, на счету Угальде 12 забитых мячей в 16 матчах чемпионата России текущего сезона. Он является лучшим бомбардиром лиги на данный момент.

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