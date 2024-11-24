Угальде стал пятым игроком с 2009 года с пятью результативными действиями в матче РПЛ
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Костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, оформивший «4+1» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2), стал пятым игроком с 2009 года с пятью результативными действиями в матче чемпионата России. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
По данным источника, ранее за последние 15 лет подобное удавалось повторить игрокам «Зенита» Матео Кассьерре (в 2024-м), Артёму Дзюбе (в 2019-м) и Александру Ерохину (в 2018-м), а также атакующему хавбеку «Анжи» Мбараку Буссуфа (в 2012-м).
Таким образом, на счету Угальде 12 забитых мячей в 16 матчах чемпионата России текущего сезона. Он является лучшим бомбардиром лиги на данный момент.
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