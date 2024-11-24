Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Ахмат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Угальде стал пятым игроком с 2009 года с пятью результативными действиями в матче РПЛ

Угальде стал пятым игроком с 2009 года с пятью результативными действиями в матче РПЛ
Комментарии

Костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, оформивший «4+1» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2), стал пятым игроком с 2009 года с пятью результативными действиями в матче чемпионата России. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

По данным источника, ранее за последние 15 лет подобное удавалось повторить игрокам «Зенита» Матео Кассьерре (в 2024-м), Артёму Дзюбе (в 2019-м) и Александру Ерохину (в 2018-м), а также атакующему хавбеку «Анжи» Мбараку Буссуфа (в 2012-м).

Таким образом, на счету Угальде 12 забитых мячей в 16 матчах чемпионата России текущего сезона. Он является лучшим бомбардиром лиги на данный момент.

Материалы по теме
Форвард «Спартака» Манфред Угальде возглавил гонку бомбардиров чемпионата России

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android