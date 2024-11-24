Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал ничью с «Сельтой». Каталонцы вели в счёте — 2:0

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о результате матча 14-го тура испанской Примеры между каталонской командой и «Сельтой». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Отметим, каталонцы по ходу встречи вели в счёте — 2:0.

«Такие результаты могут происходить, и хотя мы этого не хотели, важно не падать духом и двигаться дальше. Это всего лишь одна игра. В последних матчах турнира мы набрали лишь одно очко из шести возможных, и этими показателями мы, мягко говоря, недовольны. Уверен, что каждый может играть лучше.

Результат — это отражение нашей игры. Если ты не выкладываешься на 100%, победу не одержать. Всё очень просто. Надеюсь, данная неудача не скажется на нашей игре в Лиге чемпионов», — приводит слова Флика испанское издание Marca.

После 14 сыгранных матчей «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 34 очка. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 18 очков.

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