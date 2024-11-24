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Франк Артига отреагировал на вопрос об отношении к матчам в российские морозы

Франк Артига отреагировал на вопрос об отношении к матчам в российские морозы
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига после домашнего матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2) ответил на вопрос о своём отношении к матчам в конце ноября и начале декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    

«Я уже третий год в России, поэтому могу сказать, что сегодня было не так уж и холодно. Да и вообще, холодно сейчас даже в Испании. В нашем случае до зимней паузы осталось всего пара недель, поэтому особых проблем погода не вызывает, играть можно. Конечно, такой климат непрост для Фариньи или, например, Кордобы, которые летом играют на родине в 35-градусную жару, а тут мёрзнут в минус пять. Но это вопрос привыкания. Точно скажу, что газон не так мягок, но на две недели его хватит. В общем, погода – не помеха», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

После домашней встречи РПЛ с «Краснодаром» 23 ноября (2:2) «Химкам» предстоит сыграть выездной матч первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России с «Уралом» в Екатеринбурге 27 ноября, а также провести два матча чемпионата России в Москве — с «Локомотивом» 1 декабря и с «Динамо» 8 декабря.

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