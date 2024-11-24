36-летний Анхель Ди Мария оформил хет-трик к 18-й минуте матча «Бенфики»

36-летний аргентинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария стал автором натурального хет-трика в домашнем матче 1/16 финала Кубка Португалии с «Эштрелой» (7:0).

Экс-хавбек сборной Аргентины отличился на второй, пятой и 18-й минутах встречи, на его счету первый, второй и третий голы клуба из Лиссабона.

Анхель Ди Мария перешёл в «Бенфику» из «Ювентуса» на правах свободного агента в июле 2023 года, его текущий контракт действует до конца июня 2025 года. В 15 матчах сезона-2024/2025 во всех турнирах полузащитник забил восемь голов и оформил два результативных паса. 10 ноября Ди Мария оформил дубль в домашней встрече чемпионата Португалии с «Порту» (4:1).

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