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36-летний Анхель Ди Мария оформил хет-трик к 18-й минуте матча «Бенфики»

36-летний Анхель Ди Мария оформил хет-трик к 18-й минуте матча «Бенфики»
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36-летний аргентинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария стал автором натурального хет-трика в домашнем матче 1/16 финала Кубка Португалии с «Эштрелой» (7:0).

Кубок Португалии . 1/16 финала
23 ноября 2024, суббота. 23:45 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
7 : 0
Эштрела
Амадора
1:0 Ди Мария – 2'     2:0 Ди Мария – 5'     3:0 Ди Мария – 18'     4:0 Актюркоглу – 60'     5:0 Амдуни – 81'     6:0 Кабрал – 86'     7:0 Кабрал – 90'    

Экс-хавбек сборной Аргентины отличился на второй, пятой и 18-й минутах встречи, на его счету первый, второй и третий голы клуба из Лиссабона.

Анхель Ди Мария перешёл в «Бенфику» из «Ювентуса» на правах свободного агента в июле 2023 года, его текущий контракт действует до конца июня 2025 года. В 15 матчах сезона-2024/2025 во всех турнирах полузащитник забил восемь голов и оформил два результативных паса. 10 ноября Ди Мария оформил дубль в домашней встрече чемпионата Португалии с «Порту» (4:1).

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