«Манчестер Сити» проиграл пять матчей подряд впервые с 2006 года

Английский «Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение в матче с «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 0:4 на своём поле «Этихад» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Это поражение стало для «горожан» пятым подряд в чемпионате, что впервые происходит с 2006 года. Об этом сообщает, пресс-служба АПЛ в соцсетях.

Тогда в сезоне-2005/2006 «Манчестер Сити» потерпел шесть поражений подряд в играх АПЛ и Кубка Англии с 18 марта по 15 апреля.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» уступил «Брайтону» (1:2), «Спортингу» (1:4), «Борнмуту» (1:2) и «Тоттенхэму» (1:2).

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: