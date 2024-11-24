«Манчестер Сити» проиграл пять матчей подряд впервые с 2006 года
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Английский «Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение в матче с «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 0:4 на своём поле «Этихад» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Это поражение стало для «горожан» пятым подряд в чемпионате, что впервые происходит с 2006 года. Об этом сообщает, пресс-служба АПЛ в соцсетях.
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13' 0:2 Мэддисон – 20' 0:3 Порро – 52' 0:4 Джонсон – 90+3'
Тогда в сезоне-2005/2006 «Манчестер Сити» потерпел шесть поражений подряд в играх АПЛ и Кубка Англии с 18 марта по 15 апреля.
Напомним, ранее «Манчестер Сити» уступил «Брайтону» (1:2), «Спортингу» (1:4), «Борнмуту» (1:2) и «Тоттенхэму» (1:2).
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей.
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