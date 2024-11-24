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Карпин рассказал, какие изменения в перерыве привели к волевой победе «Ростова» над ЦСКА

Карпин рассказал, какие изменения в перерыве привели к волевой победе «Ростова» над ЦСКА
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какие внесённые в перерыве выездного матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА коррективы позволили жёлто-синим одержать победу 2:1, уступая 0:1 после первого тайма.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Так уж получилось, да. Коррективы внесли и когда мы владели мячом, и более интенсивно стали вступать в отбор, единоборства стали выигрывать, это изменилось. Много времени провели на чужой половине поля, накрывали и отбирали сразу, мяч побыстрей ходил. Два момента подкорректировали и получилось так — сегодня», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

В 16-м туре РПЛ «Ростов» победил на выезде ЦСКА со счётом 2:1, на гол Келлвена на четвёртой минуте гости ответили дублем Голенкова с голами на 77-й и 89-й минутах. Во втором тайме красно-синие не нанесли ни одного удара по воротам соперника.

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