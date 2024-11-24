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«Премиальных у нас нет». Валерий Карпин ответил на вопрос о мотивации «Ростова»

«Премиальных у нас нет». Валерий Карпин ответил на вопрос о мотивации «Ростова»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин по итогам выездного матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) отреагировал на вопрос о мотивации жёлто-синих.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Как можно мотивировать игроков, кроме премиальных, когда за первую пятёрку сложно зацепиться, а вниз уже не скатишься? Во-первых, для начала, премиальных у нас нет. Во-вторых, скатиться можно очень легко, мы видели примеры в прошлом году — у «Пари НН» было 20 с чем-то очков и спокойно себя абсолютно чувствовали, начали проигрывать и проигрывать, и потом не вылезти уже оттуда. Поэтому расслабляться с этой точки зрения нельзя, глядя ниже нас, условно. А если набрать ход, как мы в том сезоне весной — за пять игр 13 очков — можно ещё и наверх посмотреть, почему нет», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

После победы над ЦСКА в активе «Ростова» 20 очков в 16 матчах, жёлто-синие находятся в турнирной таблице РПЛ на восьмом месте.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

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