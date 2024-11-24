Пресс-служба «Спартака» отреагировала на покер Угальде в дерби с «Локомотивом»

Пресс-служба московского «Спартака» в социальных сетях опубликовала реакцию на покер своего костариканского нападающего Манфреда Угальде в дерби с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В своём телеграм-канале «Спартак» выложил фото Угальде, где он сидит за столом для игры в покер и бросает четыре карты с надписью «Гол» и одну — «Ассист».

Фото: Пресс-служба «Спартака»

«Изумительный покер от Манфреда Угальде. Победная комбинация — каре», — подписала фото пресс-служба команды.

Напомним, на счету Угальде 12 забитых мячей в 16 матчах чемпионата России текущего сезона. Он является лучшим бомбардиром лиги на данный момент.

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