Хосеп Гвардиола назвал причину разгромного домашнего поражения «Ман Сити» от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (0:4).

«В этом матче мы проиграли не из-за тактики, а из-за психологии. Мы неправильно отреагировали на ключевые моменты», – приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, «Ман Сити» проиграл все пять своих последних матчей, такого с командой не случалось 18 лет. После этой игры подопечные Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 23 очка. На третьей строчке идёт «Челси» — 22 очка. Возглавляет чемпионат по-прежнему «Ливерпуль» — у них 28 очков и матч в запасе.

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