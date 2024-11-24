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Фото: лицо и эмоции Гвардиолы после разгромного поражения от «Тоттенхэма»

Фото: лицо и эмоции Гвардиолы после разгромного поражения от «Тоттенхэма»
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Вчера, 23 ноября, прошёл матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра прошла в Манчестере. Хозяева сенсационно проиграли со счётом 0:4.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13'     0:2 Мэддисон – 20'     0:3 Порро – 52'     0:4 Джонсон – 90+3'    

Это поражение стало пятым подряд для «горожан». Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола практически без эмоций отреагировал на данную неудачу.

Фото: Скрин с трансляции

Фото: Скрин с трансляции

Фото: Скрин с трансляции

Поражение от «Тоттенхэма» стало крупнейшим домашним для «Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей. В следующем туре АПЛ «горожане» на выезде сыграют с лидирующим «Ливерпулем».

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