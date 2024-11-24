Фото: лицо и эмоции Гвардиолы после разгромного поражения от «Тоттенхэма»

Вчера, 23 ноября, прошёл матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра прошла в Манчестере. Хозяева сенсационно проиграли со счётом 0:4.

Это поражение стало пятым подряд для «горожан». Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола практически без эмоций отреагировал на данную неудачу.

Фото: Скрин с трансляции

Фото: Скрин с трансляции

Фото: Скрин с трансляции

Поражение от «Тоттенхэма» стало крупнейшим домашним для «Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей. В следующем туре АПЛ «горожане» на выезде сыграют с лидирующим «Ливерпулем».

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