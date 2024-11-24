Анчелотти рассказал тактические нюансы расположения Мбаппе и Винисиуса на поле

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о позиции на поле звёздного нападающего «Королевского клуба» Килиана Мбаппе.

«Любимая позиция Мбаппе? Килиан никогда не просил меня поставить его на какую-нибудь позицию, все просто хотят выйти в старте. У Мбаппе с Винисиусом нет фиксированной позиции на поле. Всё зависит от матча», — сказал Анчелотти на пресс-конференции перед игрой с «Леганесом».

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «Реал» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевых передачи. Винисиус сыграл 17 раз, забил 12 голов и отдал 2 голевых передачи. Последний раз Мбаппе поражал ворота соперника 19 октября в матче 10-го тура испанской Примеры с «Сельтой». В той игре «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.

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