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Анчелотти рассказал тактические нюансы расположения Мбаппе и Винисиуса на поле

Анчелотти рассказал тактические нюансы расположения Мбаппе и Винисиуса на поле
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о позиции на поле звёздного нападающего «Королевского клуба» Килиана Мбаппе.

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Любимая позиция Мбаппе? Килиан никогда не просил меня поставить его на какую-нибудь позицию, все просто хотят выйти в старте. У Мбаппе с Винисиусом нет фиксированной позиции на поле. Всё зависит от матча», — сказал Анчелотти на пресс-конференции перед игрой с «Леганесом».

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «Реал» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевых передачи. Винисиус сыграл 17 раз, забил 12 голов и отдал 2 голевых передачи. Последний раз Мбаппе поражал ворота соперника 19 октября в матче 10-го тура испанской Примеры с «Сельтой». В той игре «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.

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