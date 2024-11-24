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Тренер «Атлетико» Симеоне установил рекорд Ла Лиги всех времён

Тренер «Атлетико» Симеоне установил рекорд Ла Лиги всех времён
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне провёл 700-й матч во главе клуба. Напомним, в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 мадридский клуб обыграл «Алавес» со счётом 2:1.

Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
0:1 Альдалур – 7'     1:1 Гризманн – 76'     2:1 Сёрлот – 86'    

Таким образом, 54-летний Симеоне стал первым тренером в истории Ла Лиги, который провёл у руля команды 700 официальных матчей. За 700 матчей Симеоне на посту главного тренера «Атлетико» одержал 413 побед, 156 раз сыграл вничью и потерпел 131 поражение.

Симеоне возглавил мадридскую команду в декабре 2011 года. Вместе с «Атлетико» аргентинский специалист выиграл два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА. Также «Атлетико» дважды играл в финале Лиги чемпионов, но оба раза проигрывал мадридскому «Реалу».

После 14 сыгранных матчей «Атлетико» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 29 очков.

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