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Капитан «Локомотива» Баринов: не скажу, что «Спартак» победил заслуженно

Капитан «Локомотива» Баринов: не скажу, что «Спартак» победил заслуженно
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на разгромное поражение своего клуба в дерби со «Спартаком». Матч проходил на поле красно-белых завершился со счётом 2:5.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«После матча со «Спартаком» никаких эмоций. Такой день сегодня. Но сказать, что «Спартак» заслуженно победил — не скажу. Мы вернулись во втором тайме в игру, но не хватило концентрации», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.

Сорванная закупка «Спартака» и трансферы топов РПЛ. ПЛН #79

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