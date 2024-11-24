Капитан «Локомотива» Баринов: не скажу, что «Спартак» победил заслуженно

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на разгромное поражение своего клуба в дерби со «Спартаком». Матч проходил на поле красно-белых завершился со счётом 2:5.

«После матча со «Спартаком» никаких эмоций. Такой день сегодня. Но сказать, что «Спартак» заслуженно победил — не скажу. Мы вернулись во втором тайме в игру, но не хватило концентрации», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.

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