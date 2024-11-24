Кунде взял на себя ответственность за упущенную «Барселоной» победу в игре с «Сельтой»

Защитник каталонской «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде отреагировал на упущенную победу своего клуба во вчерашнем матче с «Сельтой» (2:2).

«Я беру на себя ответственность за результат. Я уверен, что без моей ошибки мы бы выиграли. С самого начала я не играл хорошо, мне не хватало концентрации, и я за это заплатил. Это была большая ошибка. Без неё мы победили бы. Когда ты делаешь что-то не так, всё, что тебе остаётся, — наказывать себя, будь то жизнь или футбол», — приводит слова Кунде Marca.

Напомним, потеря мяча Кунде привела к первому пропущенному голу каталонцев, когда они вели 2:0 к 84-й минуте матча. В итоге «Сельта» забила два мяча за две минуты и сравняла счёт.

После 14 сыгранных матчей «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 34 очка. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 18 очков.

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