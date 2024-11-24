Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Девушка Криштиану Роналду Джорджина похвасталась фото их нового дома с португальцем

Девушка Криштиану Роналду Джорджина похвасталась фото их нового дома с португальцем
Аудио-версия:
Комментарии

Спутница нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану РоналдуДжорджина Родригес — похвасталась фото нового дома.

Известно, что Роналду и Джорджина уже владели роскошным домом в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и имели свой дом в соседней стране – Бахрейне. Однако девушка объявила о покупке нового жилья, опубликовав фото великолепного интерьера.

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

«Новый милый дом», — подписала снимок в соцсетях Родригес.

Пока точно неизвестно, что это за дом и на каких условиях Роналду и Джорджина переезжают туда. Известно лишь, что эта недвижимость также расположена в Эр-Рияде.

«Аль-Наср» Роналду занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 22 очка за 11 матчей.

Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча

Материалы по теме
Стало известно, куда бывший тренер «МЮ» советует перейти Роналду для попадания в Голливуд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android