Девушка Криштиану Роналду Джорджина похвасталась фото их нового дома с португальцем

Спутница нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – Джорджина Родригес — похвасталась фото нового дома.

Известно, что Роналду и Джорджина уже владели роскошным домом в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и имели свой дом в соседней стране – Бахрейне. Однако девушка объявила о покупке нового жилья, опубликовав фото великолепного интерьера.

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

«Новый милый дом», — подписала снимок в соцсетях Родригес.

Пока точно неизвестно, что это за дом и на каких условиях Роналду и Джорджина переезжают туда. Известно лишь, что эта недвижимость также расположена в Эр-Рияде.

«Аль-Наср» Роналду занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 22 очка за 11 матчей.

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