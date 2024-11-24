Нападающий «Ростова» Голенков высказался о победе над ЦСКА

Нападающий «Ростова» Егор Голенков отреагировал на победу в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Всегда важно выигрывать в каждом матче. Тем более если посмотреть на таблицу, не всё так радужно сейчас складывается у «Ростова». Поэтому хорошо, что получилось одержать победу над ЦСКА. В перерыве матча мне была дана обычная установка от Карпина. Важно было выйти на поле, помочь команде впереди и постараться забить гол», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Ростов» располагается на восьмой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 20 очков после 16 проведённых матчей. ЦСКА уверенно сохраняет шестое место, имея в активе 27 очков по итогам тех же 16 игр.

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