Тренер «Барселоны» Флик объяснил камбэк «Сельты» с 0:2 в концовке матча Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о концовке матча 14-го тура испанской Примеры между каталонской командой и «Сельтой» (2:2). Отметим, что каталонцы упустили победу, выигрывая по ходу встречи со счётом 2:0.

«Камбэк «Сельты»? У нас была плохая игра, не только последние 10 минут. Мне не понравилось всё выступление в целом. Мы допустили слишком много ошибок, не контролировали мяч. В следующих матчах нужно вернуться на свой уровень», — приводит слова Флика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По состоянию на текущий момент после 14 сыгранных матчей «Барселона» уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея в своём активе 34 очка. «Сельта», проведя то же количество игр, занимает 11-е место с 18 очками.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: