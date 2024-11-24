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Тренер «Барселоны» Флик объяснил камбэк «Сельты» с 0:2 в концовке матча Ла Лиги

Тренер «Барселоны» Флик объяснил камбэк «Сельты» с 0:2 в концовке матча Ла Лиги
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о концовке матча 14-го тура испанской Примеры между каталонской командой и «Сельтой» (2:2). Отметим, что каталонцы упустили победу, выигрывая по ходу встречи со счётом 2:0.

Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 15'     0:2 Левандовски – 61'     1:2 Гонсалес – 84'     2:2 Альварес – 86'    
Удаления: нет / Касадо – 82'

«Камбэк «Сельты»? У нас была плохая игра, не только последние 10 минут. Мне не понравилось всё выступление в целом. Мы допустили слишком много ошибок, не контролировали мяч. В следующих матчах нужно вернуться на свой уровень», — приводит слова Флика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По состоянию на текущий момент после 14 сыгранных матчей «Барселона» уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея в своём активе 34 очка. «Сельта», проведя то же количество игр, занимает 11-е место с 18 очками.

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