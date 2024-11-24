Тренер «Барселоны» Флик объяснил камбэк «Сельты» с 0:2 в концовке матча Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о концовке матча 14-го тура испанской Примеры между каталонской командой и «Сельтой» (2:2). Отметим, что каталонцы упустили победу, выигрывая по ходу встречи со счётом 2:0.
«Камбэк «Сельты»? У нас была плохая игра, не только последние 10 минут. Мне не понравилось всё выступление в целом. Мы допустили слишком много ошибок, не контролировали мяч. В следующих матчах нужно вернуться на свой уровень», — приводит слова Флика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
По состоянию на текущий момент после 14 сыгранных матчей «Барселона» уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея в своём активе 34 очка. «Сельта», проведя то же количество игр, занимает 11-е место с 18 очками.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
- 24 ноября 2024
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:20
-
08:17
-
08:07
-
08:00
-
07:53
-
07:15
-
07:03
-
06:52
-
06:30
-
06:23
-
05:35
-
05:12
-
03:59
-
03:59
-
03:46
-
03:44
-
03:30
-
03:27
-
03:07
-
02:51
-
02:06
-
02:03
-
01:51
-
01:50
-
01:32
-
01:30
-
01:21
-
01:11
-
00:59
-
00:56
-
00:55
-
00:52