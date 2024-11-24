Илья Вахания ответил на слова Келлвена о том, что «Ростову» повезло в матче с ЦСКА

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал слова футболиста ЦСКА Келлвена о том, что ростовчанам повезло в игре с армейцами. Напомним, южане победили москвичей со счётом 2:1, перевернув матч в концовке.

— Рады, что получилось перевернуть игру с ЦСКА. Наверное, это благодаря тому, что начали быстрее двигать мяч. В первом тайме это было академичнее, а во втором чуть добавили в темпе.

— Защитник ЦСКА Келлвен сказал, что «Ростову» повезло. Результат справедливый?

— У каждого своё мнение. Для нас главное, что мы выиграли. Мне кажется, и ничья тоже могла быть, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ЦСКА вёл 1:0 до 77-й минуты, затем дубль нападающего «Ростова» Егора Голенкова принёс победу гостям.

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