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Илья Вахания ответил на слова Келлвена о том, что «Ростову» повезло в матче с ЦСКА

Илья Вахания ответил на слова Келлвена о том, что «Ростову» повезло в матче с ЦСКА
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Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал слова футболиста ЦСКА Келлвена о том, что ростовчанам повезло в игре с армейцами. Напомним, южане победили москвичей со счётом 2:1, перевернув матч в концовке.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

— Рады, что получилось перевернуть игру с ЦСКА. Наверное, это благодаря тому, что начали быстрее двигать мяч. В первом тайме это было академичнее, а во втором чуть добавили в темпе.

— Защитник ЦСКА Келлвен сказал, что «Ростову» повезло. Результат справедливый?
— У каждого своё мнение. Для нас главное, что мы выиграли. Мне кажется, и ничья тоже могла быть, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ЦСКА вёл 1:0 до 77-й минуты, затем дубль нападающего «Ростова» Егора Голенкова принёс победу гостям.

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