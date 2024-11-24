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24 ноября главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, баскетбол

Пятое поражение «Ман Сити» кряду, «Вашингтон» снова уступил без Овечкина. Главное к утру
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Английский «Манчестер Сити» потерпел пятое подряд поражение, разгромно уступив «Тоттенхэму» на своём поле в матче АПЛ, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл второй матч кряду без своего капитана Александра Овечкина, не справившись с «Нью-Джерси Дэвилз», нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил 600-ю шайбу в НХЛ, повторив до этого уникальное достижение легендарного Уэйна Гретцки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Сити» дома проиграл «Тоттенхэму» в матче 12-го тура АПЛ со счётом 0:4.
  2. «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд без Овечкина, уступив дома «Нью-Джерси».
  3. Сидни Кросби повторил редчайшее достижение Уэйна Гретцки в НХЛ.
  4. «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой», ведя в счёте 2:0.
  5. Команда Дёмина одержала пятую победу подряд в NCAA, у Егора — «8+6+6».
  6. Первые гол и два ассиста Ничушкина после возвращения помогли «Колорадо» победить «Флориду».
  7. Форвард «Спартака» Манфред Угальде возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.
  8. «Манчестер Сити» повторил антирекорд «Челси» среди чемпионов Англии 78-летней давности.
  9. 36-летний Анхель Ди Мария оформил хет-трик к 18-й минуте матча «Бенфики».
  10. Тренер «Атлетико» Симеоне установил рекорд Ла Лиги всех времён.
  11. Подколзин забросил первую шайбу за «Эдмонтон», прервав 43-матчевую безголевую серию в НХЛ.
  12. Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Лейкерс», у Леброна — 18 очков.
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