Пятое поражение «Ман Сити» кряду, «Вашингтон» снова уступил без Овечкина. Главное к утру
Английский «Манчестер Сити» потерпел пятое подряд поражение, разгромно уступив «Тоттенхэму» на своём поле в матче АПЛ, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл второй матч кряду без своего капитана Александра Овечкина, не справившись с «Нью-Джерси Дэвилз», нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил 600-ю шайбу в НХЛ, повторив до этого уникальное достижение легендарного Уэйна Гретцки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Сити» дома проиграл «Тоттенхэму» в матче 12-го тура АПЛ со счётом 0:4.
- «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд без Овечкина, уступив дома «Нью-Джерси».
- Сидни Кросби повторил редчайшее достижение Уэйна Гретцки в НХЛ.
- «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой», ведя в счёте 2:0.
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