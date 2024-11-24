Пятое поражение «Ман Сити» кряду, «Вашингтон» снова уступил без Овечкина. Главное к утру

Английский «Манчестер Сити» потерпел пятое подряд поражение, разгромно уступив «Тоттенхэму» на своём поле в матче АПЛ, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл второй матч кряду без своего капитана Александра Овечкина, не справившись с «Нью-Джерси Дэвилз», нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил 600-ю шайбу в НХЛ, повторив до этого уникальное достижение легендарного Уэйна Гретцки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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