Хавбек «Спартака» Барко ответил на вопрос о погодных условиях в дерби с «Локомотивом»

Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался об известной примете московского клуба, что дождь считается «спартаковской» погодой, после победы в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).
— Дождь считается спартаковской погодой? Нет, я не знал. Но сейчас мне кажется, что эта примета действительно работает. Мы первый раз играли в дождь, и получился такой хороший результат.
— Сложно играть в такую погоду?
— Нет, несложно. Мне даже нравится играть в дождь и в снег. Меня это мотивирует. Поле влажное, красивое, в общем, мне нравится, — приводит слова Барко «Евро-Футбол.Ру».
Барко перешёл в стан красно-белых минувшим летом. За этот период он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.
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