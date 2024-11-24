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Хавбек «Спартака» Барко ответил на вопрос о погодных условиях в дерби с «Локомотивом»

Хавбек «Спартака» Барко ответил на вопрос о погодных условиях в дерби с «Локомотивом»
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Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался об известной примете московского клуба, что дождь считается «спартаковской» погодой, после победы в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

— Дождь считается спартаковской погодой? Нет, я не знал. Но сейчас мне кажется, что эта примета действительно работает. Мы первый раз играли в дождь, и получился такой хороший результат.

— Сложно играть в такую погоду?
— Нет, несложно. Мне даже нравится играть в дождь и в снег. Меня это мотивирует. Поле влажное, красивое, в общем, мне нравится, — приводит слова Барко «Евро-Футбол.Ру».

Барко перешёл в стан красно-белых минувшим летом. За этот период он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.

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