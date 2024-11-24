Хавбек «Спартака» Барко ответил на вопрос о погодных условиях в дерби с «Локомотивом»

Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался об известной примете московского клуба, что дождь считается «спартаковской» погодой, после победы в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

— Дождь считается спартаковской погодой? Нет, я не знал. Но сейчас мне кажется, что эта примета действительно работает. Мы первый раз играли в дождь, и получился такой хороший результат.

— Сложно играть в такую погоду?

— Нет, несложно. Мне даже нравится играть в дождь и в снег. Меня это мотивирует. Поле влажное, красивое, в общем, мне нравится, — приводит слова Барко «Евро-Футбол.Ру».

Барко перешёл в стан красно-белых минувшим летом. За этот период он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.

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