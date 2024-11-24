Расписание матчей РПЛ 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

24 ноября, воскресенье:

14:00 мск. «Крылья Советов» — «Ахмат»;

16:30 мск. «Факел» — «Динамо» Москва;

19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков в 16 встречах. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

Самые титулованные футбольные клубы России: