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Расписание матчей РПЛ 24 ноября

Расписание матчей РПЛ 24 ноября
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Сегодня, 24 ноября, в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

24 ноября, воскресенье:

  • 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Ахмат»;
  • 16:30 мск. «Факел» — «Динамо» Москва;
  • 19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков в 16 встречах. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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